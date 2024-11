Leonardo, Pd Taranto: “Dichiarazioni preoccupanti, non rimarremo in silenzio”

“Non possiamo tollerare una strategia che vede considerare ‘superflue’ strutture industriali vitali, a discapito degli stabilimenti presenti quasi interamente nel Sud”

Il Partito Democratico di Taranto esprime la propria solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori di Leonardo Grottaglie, che si trovano ad affrontare una fase critica e incerta per il loro futuro. “Riconosciamo la determinazione e il coraggio con cui affrontano questa situazione complessa”, afferma il Pd, ribadendo il proprio sostegno attivo alle prossime iniziative sindacali, incluso lo sciopero di due ore indetto per l’11 novembre.

Nei giorni scorsi, il senatore Antonio Misiani, insieme ai consiglieri del Presidente della Regione Puglia Mino Borraccino e Mattia Giorno, ha visitato lo stabilimento Leonardo di Grottaglie. L’incontro con i rappresentanti sindacali è stato fondamentale per comprendere le difficoltà e le richieste di chi vive in prima persona una vertenza che sembra non avere fine.

“Non rimarremo in silenzio di fronte a decisioni aziendali e governative che sembrano privilegiare la strada dei tagli indiscriminati, sacrificando i lavoratori del Mezzogiorno, come evidenziano le recenti prese di posizione venute da Leonardo. – dichiarano gli esponenti del Pd – Non possiamo tollerare una strategia che vede considerare ‘superflue’ strutture industriali vitali, a discapito degli stabilimenti presenti quasi interamente nel Sud, come la divisione Aerostrutture.

Ancora una volta, il Sud e la provincia di Taranto rischiano di pagare il prezzo più alto, sia in termini di occupazione che di sviluppo, vittime di una visione industriale miope e penalizzante per il nostro territorio”.

Il senatore Misiani e l’onorevole Pagano porteranno questa vertenza all’attenzione del governo con un’interrogazione parlamentare. “L’Italia non può permettersi di abbandonare i suoi lavoratori e le sue imprese, specialmente nel Mezzogiorno”, concludono.