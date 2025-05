Leonardo spa, la Regione si oppone all’ingresso del fondo arabo Pif

Forte presa di posizione contro la possibile partnership che metterebbe a rischio 1500 posti di lavoro nello stabilimento di Grottaglie. Borraccino: “No all’uscita dei lavoratori dal perimetro della Divisione Aerostrutture”

La Regione Puglia alza le barricate contro l’ingresso del fondo arabo Pif nella Divisione Aerostrutture di Leonardo Spa. La netta opposizione arriva alla vigilia della visita di un team di tecnici del fondo, prevista per giovedì presso lo stabilimento di Grottaglie, dove operano circa 1500 dipendenti.

“Esprimiamo il nostro dissenso rispetto a questa scelta di politica industriale”, ha dichiarato Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto. La partnership, annunciata da Leonardo l’11 marzo durante la presentazione del piano industriale, secondo la Regione metterebbe a rischio il futuro occupazionale dei lavoratori.

La posizione è stata ribadita dal presidente Michele Emiliano insieme agli assessori Triggiani, Delli Noci e Leo. In sede di comitato Sepac, guidato da Leo Caroli, è stata assunta una netta presa di posizione per tutelare i lavoratori da eventuali trattamenti sfavorevoli e garantire la continuità produttiva dell’azienda. Per affrontare la situazione, la Regione ha annunciato la convocazione di un tavolo urgente ad hoc. “Il nostro impegno continuerà sempre in un’unica direzione: la difesa dei cittadini e dei lavoratori pugliesi”, ha concluso Borraccino.