L’ultimatum di “Con”

La formazione politica, che sostiene Piero Bitetti candidato sindaco di Taranto, aspetterà la coalizione di centrosinistra sino – e non oltre – lunedì prossimo

“Per senso di responsabilità il Movimento Politico CON chiede alla coalizione di raggiungere una decisione condivisa sulla determinazione del candidato Sindaco, nell’interesse di tutti e con rispetto di un valore di discontinuità rispetto al passato.” Così in una nota gli esponenti del Coordinamento Provinciale di CON Taranto.

“Oggi una campagna elettorale così breve richiede un perimetro definito e uno sforzo ulteriore per costruire liste di qualità stabilendo una cesura con gli errori del passato. Inoltre, per quanto legittima la possibile volontà di spostare su altri livelli le decisioni che riguardano il nostro futuro, in particolare fuori Taranto, non la riterremo adeguata ai nostri valori e alle nostre scelte. – Proseguono – Dobbiamo imparare da tarantini ad assumerci le nostre responsabilità e a camminare insieme come non siamo riusciti a fare molte volte rispetto a vicende sociali ed economiche più grandi di noi.

Per queste ragioni, funzionali anche a valutazioni di merito elettorale e partecipativo, riteniamo utile che entro lunedì 10 marzo si arrivi a una determinazione unitaria basata su criteri di ragionevolezza e capacità di composizione delle differenze e in alternativa procederemo liberamente nel confronto con chi come noi condividerà queste posizioni e la candidatura di Piero Bitetti a Sindaco di Taranto.” Concludono