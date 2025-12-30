Manovra 2025: Parere favorevole del Governo all’odg di Maiorano su ex Ilva

Si riporta di seguito la nota stampa del parlamentare di Fratelli d’Italia ionico: “Misure di sostegno e tutela per i lavoratori”

L’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia commenta con soddisfazione l’approvazione dell’ordine del giorno del Governo Meloni su l’ex Ilva. Per Maiorano rappresenta un segnale politico chiaro e concreto di attenzione verso Taranto e, in particolare, verso i lavoratori: “Il testo – spiega il deputato tarantino – prevede l’avvio di programmi di accompagnamento, formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori Ilva e Adi in amministrazione straordinaria con l’obiettivo di creare nuove esperienze professionali e supportare l’autoimprenditorialità, anche attraverso esodi incentivati”.

Maiorano specifica che Governo valuterà l’ipotesi di adottare ulteriori misure di sostegno al reddito nonché a consentire ai lavoratori dipendenti del settore siderurgico che, nel biennio 2026-2027, risultino impiegati da almeno dieci anni nell’ambito del ciclo integrale di produzione dell’acciaio, di accedere al trattamento pensionistico anticipato, a condizione che possiedano un’anzianità contributiva non inferiore a trenta anni. “Il voto favorevole – prosegue Maiorano – impegna il Governo Meloni a mantenere alta la priorità sulla vertenza Ilva, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Questa iniziativa va letta come un’assunzione di responsabilità istituzionale verso un territorio che da troppo tempo paga un prezzo altissimo. Fondamentale per l’ordine del giorno accolto dall’esecutivo sarà il completamento della procedura di cessione dell’ex Ilva al nuovo investitore, prevista nella prima parte del 2026 e nell’ottica di una nuova gestione dello stabilimento che coniughi continuità produttiva, tutela dell’occupazione e salvaguardia ambientale attraverso investimenti chiari, sicurezza e rispetto del territorio” conclude l’onorevole di Fratelli d’Italia.