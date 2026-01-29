Massafra, AVS: il congresso cittadino

di Angelo Nasuto

A Massafra la politica dei partiti prosegue con la sua attività senza sosta. Sabato 31 gennaio è la volta del circolo massafrese di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra ad essere protagonista; e comunica che, dalle ore 16:30, terrà il proprio congresso presso la sede di Via Libertini n. 32. Di seguito, a tal proposito, ecco la nota del suo coordinatore cittadino, il consigliere comunale Maurizio Baccaro: “il congresso – ha spiegato l’esponente di AVS – rappresenterà un momento di confronto politico sui temi dell’amministrazione del territorio, della giustizia sociale, dell’ambiente e delle politiche per la casa”. Saranno presenti per l’occasione del congresso nella Tebaide il plenipotenziario Vittorio Romei, appartenente alla Commissione regionale di garanzia di Sinistra Italiana, e Marina Leuzzi, neo assessore regionale all’Urbanistica, al Paesaggio e alle Politiche per la Casa. La sezione di Massafra del partito ha invitato la stampa a seguire l’appuntamento importante, che segna la strada futura della sezione locale del partito.



Un partito che però di recente ha registrato un pesante insuccesso alle ultime elezioni regionali pugliesi, dove il raggruppamento partitico vendoliano non ha superato la soglia di sbarramento del 4%, restando fuori dal consiglio regionale guidato dal neo Presidente Antonio Decaro. Tutto ciò si è registrato nonostante la candidatura tanto sbandierata dell’ex governatore Nichi Vendola, colui che aveva aperto la strada alle ripetute maggioranze di centrosinistra con la famosa Primavera Pugliese del 2005, cominciata con la vittoria a sorpresa contro lo sfidante di allora e presidente uscente Raffaele Fitto. Ma AVS non si dà per vinto e senza colpo ferire continua a rivendicare la propria lotta politica.

