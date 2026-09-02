Massafra, Convertino( FI ) chiede incontro con Zaccaro

di Angelo Nasuto

Il coordinatore del partito: “Io auspico che possa avvenire anche entro questa settimana. Perché non c’è più tempo da perdere”

Per il partito di Forza Italia a Massafra c’è un gran bisogno di credibilità e di concretezza”. È quello che afferma Floriano Convertino, coordinatore cittadino del partito forzista, che cerca di fare chiarezza sulla situazione politica a Massafra, riguardo le appartenenze partitiche di alcuni consiglieri di maggioranza. La vera notizia è presto rivelata. Lo stesso Convertino si è sentito con la sindaca Giancarla Zaccaro e ha richiesto al primo cittadino un incontro urgente, che avverrà nei prossimi giorni. “Io auspico – ha affermato il coordinatore – che possa avvenire anche entro questa settimana. Perché non c’è più tempo da perdere”.



La ragione di questo incontro è chiara e semplice: Convertino chiederà se sarà possibile che Forza Italia entri in maggioranza in maniera concreta. Nella dicitura della maniera concreta è contenuta la richiesta vera del partito, quasi in forma ufficiale: quella di far entrare un consigliere, da tempo già appartenente a FI, nella Giunta comunale. Tradotto in soldoni, vuol dire che sarà chiesto alla guida dell’attuale amministrazione comunale di far entrare probabilmente tra gli assessori Antonio Viesti. Il consigliere già di recente ha espresso la sua volontà di far parte della compagine di governo della città, anche in virtù di un recente Consiglio Comunale, in cui lo stesso Viesti si era seduto candidamente nei banchi di maggioranza.



In alternativa ci sarebbe la dott.ssa Vita Massaro, ma la possibilità è da escludere totalmente, considerate le reazioni della stessa consigliera agli ultimi fatti accaduti nella stessa seduta della massima assise cittadina. Da specificare che l’incontro richiesto da Convertino avrà i crismi dell’ufficialità e prenderà importanza grazie alla presenza prevista del coordinatore provinciale FI, l’on Vito De Palma, una figura di riferimento per tutte le scelte politiche del partito berlusconiano. Ora vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma lo stesso Convertino ha avanzato l’ipotesi che la Zaccaro possa legittimamente respingere le richieste prima riportate. Resterà da capire il destino politico dello stesso consigliere Viesti, il quale, ci chiediamo, dopo l’ipotesi di diniego della sindaca all’entrata di Forza Italia, se vorrà comunque far parte della maggioranza, potrà restare nel partito? La risposta sarebbe negativa, ma nella politica locale degli ultimi tempi non si sa mai, nulla è scontato.