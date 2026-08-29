Massafra, FdI attacca il sindaco Zaccaro

di Angelo Nasuto

La replica della cittadina non è arrivata a tardare

La sanità pubblica è spesso argomento di scontro politico a Massafra. Ed è quanto sta accadendo in queste ore nella cittadina jonica, dove il gruppo locale di Fratelli d’Italia ha attaccato la sindaca Giancarla Zaccaro, rea di aver promesso mare e monti sull’argomento sanità nella campagna elettorale dell’anno scorso, poi non ha intrapreso nessuna iniziativa politica per difendere il sacrosanto diritto alla salute dei massafresi.

Tuttavia, oggi è arrivata la risposta del primo cittadino, che non le manda a dire e si dedica alla diffusione di una propria nota stampa: “In queste ore – recita il comunicato della sindaca – il circolo locale di Fratelli d’Italia ha accusato l’amministrazione comunale di essere stata assente dall’incontro del 6 agosto presso l’ospedale San Pio di Castellaneta. I fatti, però, sono altri: il Comune di Massafra non ha ricevuto alcuna convocazione ufficiale, nessuna nota, nessuna comunicazione formale, nessun invito istituzionale”. Inoltre, viene specificato che quell’incontro non era una Conferenza dei Sindaci, né un tavolo formalmente convocato con tutti i Comuni interessati, ma fu organizzato in maniera informale ed estemporanea la sera precedente, tanto da registrare la presenza solo di alcune delle municipalità coinvolte. “Il resto – aggiunge la Zaccaro – sono bugie, rancore e strumentalizzazione politica”.

Sulla sanità, la numero uno di Palazzo di Città, afferma che bisogna confrontarsi sempre e perciò sarebbe auspicabile lavorare tutti nella stessa direzione: “Ma dobbiamo farlo – chiarisce – sui problemi veri: sul nostro presidio sanitario, sui servizi, sulle liste d’attesa, sulle prestazioni che i cittadini sono costretti a cercare fuori città, sugli impegni della Regione e della ASL”. La sua esperienza di madre e figlia le detta che ad ogni famiglia interessa avere risposte ed è su queste battaglie che Massafra non farà mai alcun passo indietro.

Non prima di aver rivendicato il diritto di poter vivere degnamente un lutto familiare, sofferto nei primi giorni di agosto, che per lei è stato usato ingiustamente dai suoi critici come di strumento di lotta politica, la Zaccaro ricorda che tra gli impegni istituzionali il prossimo 14 settembre ci sarà una nuova Conferenza dei Sindaci: “Quella è la sede – conclude – nella quale chiedere conto degli impegni, difendere i servizi e rappresentare gli interessi della nostra comunità. A FdI lascio la polemica. Io preferisco occuparmi di Massafra, perché ai cittadini non servono i tristi show: servono più servizi, più risposte, una sanità più forte e un’Amministrazione all’altezza della nostra città”. L’accusa concreta di FdI alla sindaca è stata l’assenza all’incontro tenuto lo scorso 6 agosto all’ospedale di Castellaneta, alla presenza dell’assessore regionale Pentassuglia, del direttore generale Bavaro e del direttore sanitario Gigantelli.