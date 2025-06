Massafra, Francesco Palanga entra in “Democrazia Libera in Movimento”

di Angelo Nasuto

Il movimento DLM accoglie nuovi ingressi e si rafforza in vista del nuovo corso amministrativo della città

Democrazia Libera in Movimento (DLM) Massafra si amplia con una nuovo esponente: si tratta del coordinatore della lista civica “Noi con Massafra” Francesco Palanga. Si sente ancora l’eco delle ultime elezioni amministrative nella cittadina jonica, caratterizzate dalla massiccia presenza di liste e alleanze civiche, che hanno raggiunto un discreto successo. Tra queste c’è sicuramente la prima citata DLM che nonostante non sia riuscita a far eleggere alcun suo candidato all’interno del nuovo Consiglio Comunale, fa registrare al proprio interno un nuovo ingresso. L’avvocato Sante Annese, Presidente del gruppo Democrazia Libera in Movimento accoglie con entusiasmo nel gruppo il coordinatore Francesco Palanga, il quale insieme a molteplici candidati della lista civica da lui coordinata nell’ultima campagna elettorale, ha scelto di proseguire il suo percorso politico in DLM.

Spiegando le motivazioni della sua decisione ha dichiarato: “sono sereno per questa scelta e sono felice che molti candidati mi hanno seguito in DLM, certo che anche altri sentiranno la stessa esigenza. Con Democrazia Libera in Movimento abbiamo creato il laboratorio politico che ha portato alla scelta dell’avv. Giuseppe Losavio a candidato sindaco ed credo sia giusto e corretto proseguire con loro un percorso di rinnovamento per Massafra. Il gruppo DLM – ha proseguito Palanga – è affine alle mie idee e valori e sono certo che faremo cose buone per il paese. Il progetto Losavio Sindaco deve molto a DLM e per coerenza è corretto confluire nel loro gruppo ben strutturato anche in Provincia”.

Tutto il gruppo DLM Massafra ha recepito con piacere la notizia. Entusiasta il portavoce politico provinciale Giuseppe Delfino che ha dichiarato: “il nostro nuovo membro ama la buona politica e la comunità di DLM è orgogliosa di riuscire ad attirare l’attenzione di risorse così motivate; ringrazio per la fiducia Francesco e i candidati che hanno fatto questa scelta, reputo la loro adesione preziosa”. Ora, come naturale conseguenza di questo allargamento della base di questo movimento politico civico, i cittadini massafresi si attendono che lo stesso gruppo segua con attenzione l’andamento amministrativo della città, appena consegnato dopo il recentissimo turno elettorale al nuovo sindaco Giancarla Zaccaro. Lo stesso candidato sindaco Giuseppe Losavio, rimasto fuori dal ballottaggio, insieme alla sua coalizione espresse l’interesse e l’impegno di proseguire l’attività politica, interessando si sull’attività di chi governerà Massafra, come base di partenza per iniziare un percorso di consapevolezza della cosa pubblica da parte di tutti gli esponenti del suo gruppo.