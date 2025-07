Massafra, l’Udc torna protagonista della vita politica cittadina

L’incontro, al quale hanno preso parte Gianfranco Chiarelli e il sindaco Giancarla Zaccaro, ha rappresentato l’occasione per delineare il contributo che il partito vuole offrire alla nuova stagione amministrativa della città, partecipando con idee, competenze e una visione condivisa per il futuro della città

“Massafra riparte: Idee e progetti per il futuro” è il titolo dell’incontro pubblico promosso dall’UDC, che ha visto una grande partecipazione e un confronto vivace e propositivo. L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per delineare il contributo che il partito vuole offrire alla nuova stagione amministrativa della città, partecipando con idee, competenze e una visione condivisa per il futuro di Massafra.

Una nuova fase che si apre nel segno della fiducia, dopo l’ampio consenso raccolto dal sindaco Giancarla Zaccaro, alla guida di una coalizione solida e coesa, nella quale l’Unione di Centro riveste un ruolo centrale, sia sul piano politico che amministrativo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto politico in cui l’UDC non è soltanto all’interno del consiglio comunale, ma è forza di governo ma contribuisce all’azione amministrativa con un proprio rappresentante in Giunta. Questo ha reso naturale il bisogno di dare voce, davanti a una platea numerosa e attenta, a un confronto pubblico trasparente e partecipato, per raccontare alla comunità le prossime tappe del lavoro amministrativo e le prospettive del partito sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali dell’on. Giuseppe Tarantino, presidente regionale dell’UDC Puglia, hanno preso la parola Marco Natale, consigliere provinciale UDC, e Alessandro Albanese, coordinatore cittadino del partito a Massafra, che hanno ribadito il ruolo che il partito intende continuare a giocare nella vita amministrativa della città. Sono intervenuti l’assessore comunale al Bilancio, Tributi e Attività produttive, dott. Fernando Lisi, e la consigliera comunale arch. Carmela Mastrangelo, che hanno delineato le priorità operative su cui si concentrerà la loro attività nei prossimi mesi: equilibrio finanziario, ricerca di fondi comunitari, efficienza amministrativa, rigenerazione urbana e politiche per la crescita produttiva.

Nel corso della serata è stato anche ufficializzato il nuovo direttivo cittadino dell’UDC di Massafra, con i rispettivi incarichi: Angelo Martongelli sarà responsabile UDC Giovani e del dipartimento Protezione Civile e Associazionismo, Alessia Monaco guiderà il dipartimento Sport, Achille Aloisio si occuperà di Attività Produttive, Dorella Palanga del settore Pari Opportunità, mentre Francesco Tagliente assumerà la responsabilità per Ecologia e Ambiente. Un gruppo giovane e motivato, che rappresenta il radicamento territoriale e l’impegno concreto dell’UDC accanto ai bisogni dei cittadini.

L’on. Gianfranco Chiarelli, con un intervento intenso e partecipato, ha dato ulteriore autorevolezza all’iniziativa, esprimendo piena soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la qualità del confronto: “A Massafra abbiamo costruito una casa politica fatta di serietà, radicamento, competenza. Oggi non celebriamo un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: un significativo slancio in termini amministrativi e una rinnovata responsabilità verso i cittadini. – Sottolinea – L’UDC è dentro questa sfida con pieno impegno e con spirito costruttivo. Abbiamo una classe dirigente valida, un assessore preparato e una consigliera attiva e concreta. Ma soprattutto abbiamo una visione: quella di una Massafra che cresce e che si sviluppa costruendo opportunità”.

Chiarelli ha voluto inoltre ribadire il valore politico della scelta fatta al momento della composizione della coalizione: “Sostenere Giancarla Zaccaro è stata una scelta giusta, coerente, rafforzata dai risultati finora raggiunti. Ringrazio in particolare Alessandro Albanese per il ruolo determinante che ha avuto nel portare il partito a convergere con convinzione sul suo nome. Il nostro lavoro è, e resterà, orientato al bene della comunità e delle famiglie”.

A concludere il momento di confronto è stata Giancarla Zaccaro, sindaco di Massafra, che ha voluto rimarcare l’unità e la determinazione della squadra di governo cittadino: “Essere stata eletta sindaco con un voto così netto è un onore: la città ci ha chiesto di fare meglio e noi non possiamo deluderla. – Afferma – In campagna elettorale non ho fatto promesse specifiche, ho preso un impegno: dare tutto per Massafra e per i miei concittadini. Oggi quel patto morale si traduce in azione quotidiana”.

Zaccaro ha voluto ringraziare pubblicamente “le persone conosciute nell’UDC, tutti i candidati che si sono impegnati con convinzione nella campagna elettorale», sottolineando come l’impegno di squadra sia una delle chiavi del successo”.

Il sindaco ha voluto ribadire la centralità delle politiche sociali e l’impegno dell’intera amministrazione: “In appena un mese e mezzo l’attività è stata intensa su tutti i fronti. La priorità assoluta è rimettere in piena efficienza la macchina amministrativa, dopo il periodo di commissariamento. – Conclude – Servono motivazione e sostegno e so che chi crede in questa squadra sarà con noi ogni giorno per fare la differenza”.