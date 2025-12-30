Massafra, Zaccaro: “La mia più grande soddisfazione? Vedere i cittadini contenti”

di Angelo Nasuto

Il sindaco ha tenuto ieri la tradizionale conferenza stampa di fine anno e ha tracciato un bilancio dei suoi primi 6 mesi di governo

“La mia soddisfazione più grande è vedere i cittadini per le strade di Massafra contenti che vedono il nostro lavoro concreto, per una città che sta cambiando in meglio e sta crescendo”. Serena e sicura in sella alla sua guida amministrativa, la sindaca Giancarla Zaccaro ieri sera ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di fine anno nella elegante cornice di Palazzo De Notaristefani, nel centro storico.

La prima cittadina ha illustrato il suo resoconto di sei mesi di governo della città, parlando non di un semplice atto formale, ma di un’importante azione di responsabilità di chi ha ricevuto il mandato dai propri cittadini e a loro presenta la lista di compiti svolti. “Il mio pensiero va all’argomento del Bilancio – ha aggiunto la Zaccaro – perché in tal senso il primo obiettivo a cui abbiamo guardato è stato la razionalizzazione delle spese, eliminando gli sprechi”. Erano presenti tutti gli assessori, fuorché Maraglino che si trova fuori Massafra e la sindaca ha fatto riferimento a loro quando si è parlato più nello specifico dei vari settori, come per esempio i lavori pubblici, dove è stata attuata un’attenta opera di ripristino di piazzette, parchi ed aree di gioco. Qui spicca la realizzazione del nuovo parcheggio di viale Magna Grecia adiacente allo stadio Italia.

Sull’argomento economia la Zaccaro ha ricordato che nei prossimi mesi si prenderanno iniziative a sostegno degli affari locali, rinforzando il DUC (Distretto urbano del commercio) d’intesa con le associazioni di categoria Confcommercio e Confartigianato di Massafra: “a tal proposito – ha rilanciato – avremo presto nuovi chioschi per la nostra iniziativa di dare nuove concessioni, dando linfa vitale all’economia in alcune zone della città”.

Per il sentito tema della cultura si è parlato tanto del carnevale, su cui l’amministrazione in carica punta molto, affrontando anche spese importanti per l’acquisto di carrelloni omologati e regolari per la realizzazione dei carri allegorici. In ambito cultura è importante la notizia dell’acquisizione da parte dell’ente del cinema teatro Spadaro per cui le trattative vanno avanti (costo operazione 450 mila euro circa). Fondamentale a livello di investimento un pool in fase di definizione per la ricerca di finanziamenti ministeriali per sistemare ristrutturazioni costose, come per esempio quella del ponte Garibaldi.

Nella seconda parte sono intervenuti alcuni assessori come Maggiore, il quale richiamato in una specifica domanda, ha spiegato che le isole ecologiche costruite più di dieci anni fa dal suo predecessore Gentile presentano problemi tecnici e potranno essere utilizzate solo dopo la risoluzione di tali problematiche. Anche l’assessore ai Servizi Sociali Cacciapaglia ha avuto modo di prendere la parola, illustrando una sorta di ridefinizione del settore da lui guidato, anche in virtù dell’arrivo del nuovo Dirigente, “che – ha chiosato – ci ha dato concrete migliorìe al settore ed un nuovo slancio per poi avviare interventi mirati come il polo delle fragilità ed il PIS (Piano interventi sociali)”. In ultimo due novità importanti per i prossimi mesi: contrasto all’immigrazione irregolare tramite un censimento, con l’aiuto della Polizia Locale e dell’ASL ed il ritorno della Consulta delle associazioni.