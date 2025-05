Museo delle Scienze a Taranto, Lazzàro: “Progetto strategico per la città”

Il candidato sindaco accoglie la proposta del Comitato Promotore per una struttura nel Parco del Mar Piccolo. “Un polo integrato che unirà rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e cultura”

Pieno sostegno del candidato sindaco Luca Lazzàro alla proposta di realizzare un Museo delle Scienze a Taranto, lanciata dal Comitato Promotore attraverso stampa locale e social media. “Ritengo fondamentale valorizzare ogni impulso progettuale che provenga da giovani professionisti del nostro territorio”, ha dichiarato Lazzàro, sottolineando l’importanza di iniziative che contribuiscono ad ampliare la visione strategica e culturale della città.

La location prescelta, nel cuore del Parco del Mar Piccolo, viene considerata particolarmente strategica dal candidato sindaco, trovandosi tra due infrastrutture chiave come il nuovo Ospedale San Cataldo e l’aeroporto di Grottaglie, oltre ad essere ben collegata alle principali arterie stradali.

Il progetto, nelle intenzioni dei promotori, non si limiterà a un semplice museo ma ambisce a diventare un vero e proprio villaggio della scienza. “Un polo integrato che includerà spazi fieristici, strutture educative per i giovani, un centro visite per il Parco e un hub per la divulgazione scientifica e ambientale”, spiega Lazzàro, evidenziando come il recupero di edifici dismessi e la valorizzazione del patrimonio naturale siano perfettamente in linea con la sua visione amministrativa.

Il candidato sindaco si è impegnato a sostenere concretamente l’iniziativa: “Lavoreremo sin da subito per creare le condizioni amministrative, tecniche e istituzionali necessarie, dialogando attivamente con il Governo centrale e gli enti competenti”.

Lazzàro ha inoltre collegato il progetto del museo a un più ampio piano di tutela ambientale, annunciando il suo sostegno all’istituzione di una riserva marina protetta che comprenda il Mar Piccolo e le isole Cheradi, “non solo come misura ambientale ma come volano di un nuovo modello di sviluppo fondato sull’identità, sull’innovazione e sull’equilibrio tra uomo e natura”.