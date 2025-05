Nave rigassificatrice, Emiliano: “Si se serve a decarbonizzare l’Ilva”

“È un sacrificio che può essere ipotizzato”

“Se il gas è necessario per la decarbonizzazione è un sacrificio che può essere ipotizzato”. Lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, sul possibile arrivo nel porto di Taranto di una nave rigassificatrice per produrre acciaio green, di cui ha parlato nei giorni scorsi il ministro per il Made in Italy, Urso.

Prima, ha aggiunto Emiliano, “devono presentare un piano complessivo: qualunque sacrificio che dovesse essere richiesto dal punto di vista ambientale deve avere come contraccambio la totale e sicura decarbonizzazione nel tempo più breve possibile per abbattere le emissioni a zero e dimezzare quelle di Co2”. Parlando con i giornalisti a margine del Giubileo per la sostenibilità, Emiliano ha detto: “Quando avremo garanzie sulla reale intenzione del governo di decarbonizzare in fretta la fabbrica potremo discutere delle altre cose che ci vengono richieste”. (Ansa)