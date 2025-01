Network Contacts, Falcone (Con Taranto): “La rottura delle relazioni sindacali è un segnale negativo”

“Il 10 gennaio saremo presenti a Bari nell’interesse delle istanze dei lavoratori”

“Ci siamo dati in CON l’obbiettivo di approfondire tutti i temi nei quali siamo coinvolti politicamente prima di esprimerci e la vertenza Network Contacts ci interessa particolarmente perché apre un varco in alcuni aspetti del rapporto con i lavoratori dei call center che finisce per avere conseguenze competitive difficilmente sopportabili dalle altre imprese, alcune delle quali fortemente impegnate nel territorio tarantino e pugliese.” Così in una nota l’esponente di Con Taranto, Francesco Andrea Falcone.

“Se rispondesse al vero che la società Network Contacts decida di abbandonare il contratto collettivo attualmente applicato per passare ad altra forma sarebbe applicabile la riduzione di oltre il 50 per cento delle ore di permesso che diverrebbero 48 in luogo di 104. – Sottolinea – E sarebbe anche possibile una riduzione della integrazione salariale per i primi tre giorni di malattia sino al suo azzeramento.

La rottura delle relazioni sindacali è un segnale negativo ma motivato dal rischio che sulle tutele riconosciute ai lavoratori del settore, un ambito complesso e che riguarda migliaia di famiglie, si giochi una nuova competizione di mercato e questo non è possibile. CON si adopererà nel tentativo di trovare una soluzione, per quanto di propria competenza e favorire la composizione delle relazioni anche in funzione del ruolo strategico che Network Contacts riveste in Puglia e a Taranto. – Conclude Falcone – Nel frattempo il 10 gennaio seguiremo i lavori dell’incontro convocato da tutte le sigle sindacali a Bari.”