domenica 22 Febbraio 26
CP

Nume tutelare

Politica

Articoli Correlati

L’ELEGANZA DEL RICCIO

Paola Fornaro -
La scelta di Francesco Battista, legittima sul piano democratico, implica un’assunzione di responsabilità rispetto al profilo e alla linea del movimento fortemente discutibili La figura...
Read more

Futuro Nazionale sbarca a Taranto

CP -
di Maria D'Urso L’ex consigliere comunale, Battista: “Nell’ultima campagna elettorale ho dovuto subire scelte che non ho condiviso” Futuro Nazionale si presenta ufficialmente a Taranto con Francesco Battista....
Read more

Talsano, problemi viabilità, Ungaro: “Grave situazione in cui versa la borgata”

CP -
Il consigliere comunale di Forza Italia, subentrato a Massimiliano Di Cuia, nella nota stampa spiega i disagi della zona periferica di Taranto e chiede...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand