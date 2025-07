Parcheggio Mezzacapo riapre alla città, il sindaco ringrazia l’Ammiraglio Montanaro

Il sindaco di Taranto ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all’Ammiraglio Vincenzo Montanaro per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nell’ambito del percorso che potrebbe portare alla restituzione del parcheggio Mezzacapo alla cittadinanza

“La sinergia tra istituzioni è il motore delle azioni più concrete per la città”, così il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all’Ammiraglio Vincenzo Montanaro per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nell’ambito del percorso che potrebbe portare alla restituzione del parcheggio Mezzacapo alla cittadinanza.

“Desidero ringraziare in modo particolare l’Ammiraglio Montanaro – ha dichiarato Bitetti – per aver accolto con senso di responsabilità la nostra richiesta, rendendo possibile un passaggio fondamentale per la mobilità urbana e la riqualificazione di un’area strategica del centro cittadino.”

Il primo cittadino ha evidenziato come la riattivazione del parcheggio rappresenti un intervento utile e concreto, non solo per migliorare la viabilità, ma anche per sostenere il commercio locale e restituire vivibilità a una zona importante della città.

“Taranto dimostra, ancora una volta, di saper lavorare con pragmatismo e spirito di servizio – ha concluso Bitetti – grazie a un’azione condivisa tra amministrazione comunale, Marina Militare e Kyma Mobilità. I prossimi passaggi, già calendarizzati, auspichiamo possano portarci presto alla piena fruibilità dell’area da parte della comunità tarantina.”