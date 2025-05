Parco del Mirto, Di Todaro: “Recupero e custodia per restituirlo ai cittadini”

Il candidato dei Riformisti per Taranto punta sulla riqualificazione del polmone verde di Paolo VI. “Serve un servizio di guardiania per evitare vandalismi”

Recuperare uno dei pochissimi polmoni verdi della città e restituirlo ai cittadini di Paolo VI. È questa la sfida lanciata da Emanuele Di Todaro, candidato al Consiglio comunale di Taranto nella lista “Riformisti per Taranto” per Tacente Sindaco, in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio.

“Il Parco del Mirto va certamente valorizzato attraverso lavori di ripristino”, afferma Di Todaro, che vanta una lunga esperienza amministrativa nel quartiere Paolo VI, dove è stato Presidente della Circoscrizione dal 2007 al 2012, oltre che Consigliere circoscrizionale e comunale. Durante il suo mandato, il candidato ha potuto toccare con mano le necessità dei residenti: “Ho raccolto le istanze di un quartiere bisognoso di spazi e soprattutto aree verdi”, ricorda Di Todaro, che recentemente si è occupato anche della questione del cinema Mignon.

Il problema principale, secondo l’esponente dei Riformisti, è la mancanza di custodia che espone le strutture pubbliche ad atti vandalici. “Ricordiamo bene gli incendi e i danneggiamenti nell’area giochi dedicata ai più piccoli”, sottolinea Di Todaro, che propone una soluzione concreta: “Durante la prossima amministrazione, oltre al recupero dello spazio pubblico, andrà predisposto un appropriato servizio di guardiania per evitare di incorrere negli errori del passato”.