Parte la Cardiologia all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria

Otto posti di degenza e quattro posti di terapia intensiva completano l’offerta sanitaria sul territorio

Questa mattina è stata ufficialmente presentata la struttura complessa di Cardiologia dell’ospedale “Giannuzzi” di Manduria alla presenza del commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco, della direzione medica del presidio e delle autorità locali. La struttura dispone di otto posti letto di degenza ordinaria e quattro posti di terapia intensiva cardiologica, con personale medico, infermieristico e assistenziale al completo. L’organico comprende cinque cardiologi specializzandi, uno specialista a tempo pieno, tre specialisti condivisi con il presidio ospedaliero di Castellaneta.

Presente all’inaugurazione anche Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto.

“Da oltre un anno, col Presidente Michele Emiliano, abbiamo seguito questo tema delicato.- ha commentato – Oggi arriviamo finalmente al risultato sperato, dopo tanto lavoro. È un’importante inversione di tendenza, dopo la chiusura del reparto di alcuni anni fa. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro dei direttori Colacicco, Minerba e Santoro, della direttrice medica Farilla e dei primari Rodio (Manduria) e Luzzi (SS Annunziata) che col Presidente Emiliano ringraziamo pubblicamente. Continueremo a prestare la massima attenzione al presidio orientale della sanità della nostra provincia”, conclude.