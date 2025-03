Il Pd sostiene Urso sulla partecipazione pubblica nell’ex Ilva

Il deputato Ubaldo Pagano appoggia la posizione del Ministro per garantire la decarbonizzazione del siderurgico di Taranto

“Finalmente il Ministro Urso sembra essersi convinto della bontà di quanto proponiamo da tempo: lo Stato deve assicurare una presenza, anche minoritaria, nell’assetto societario che si costituirà con l’operazione di cessione del siderurgico.”

Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

“La partecipazione statale deve essere il punto di partenza per qualunque trattativa. Negli ultimi dieci anni Taranto è stata bistrattata da gestioni spesso selvagge. Oggi ci troviamo in una fase critica, in cui proprio le istituzioni pubbliche devono dimostrare di saper mantenere le promesse fatte alla comunità jonica. Solo attraverso una partecipazione diretta si potrà assicurare l’obiettivo della decarbonizzazione e la chiusura progressiva dell’area a caldo nei tempi previsti e con standard che garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.”