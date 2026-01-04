Pentassuglia quasi certo. Angolano aspetta e spera

Va delineandosi la nuova giunta regionale. I due “tarantini” sui quali punta Decaro sono l’ex assessore alle Politiche Agricole. E l’esponente dei Cinque Stelle. Qualora dovesse spuntarla con la foggiana Rosa Barone

Pentassuglia quasi certo; Angolano dovrà vincere il derby nelle prossime ore, invece, con la foggiana Barone. I due nomi “tarantini” della giunta di Decaro saranno questi. Altre indicazioni, per il momento, non ce ne sono. Non vengono prese neanche in considerazione. L’uno del PD; l’altra, eventualmente, del Movimento Cinque Stelle. I due partiti perno del campo largo che, si spera, possa inaugurare una nuova stagione di successi per l’italico centrosinistra. Per l’ex assessore alle Politiche Agricole nella scorsa legislatura dovrebbe esserci un cambio di delega. Assai probabile che possa occuparsi della Sanità per gli anni a venire, così come preannunciato da CosmoPolis nelle scorse settimane. Con la priorità di fissare le date di apertura dei due nuovi ospedali pugliesi: quelli di Taranto e Monopoli.

Singolare la posizione del M5S. A Bari, in via Gentile, governerà con il centrosinistra. Siederà in maggioranza, spinge perché possa accomodarsi in Giunta. A Taranto, con un governo dello stesso colore, occupa invece i banchi dell’opposizione. Cambia l’ordine dei fattori e cambia, finanche, il risultato. Politica creativa o strabismo progettuale? E’ il populismo, bellezza! La contrapposizione morale – e bacchettona – tra il bene e il male. Quello proprio, non certamente quello degli altri.