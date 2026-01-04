domenica 4 Gennaio 26
Vincenzo Carriero

Pentassuglia quasi certo. Angolano aspetta e spera

Politica

Articoli Correlati

Taranto, pubblicato da Invitalia il bando di gara del Cis per Piazza Fontana

CP -
"Questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Taranto e della città vecchia in particolare. Piazza Fontana è un luogo iconico...
Read more

Massafra, riapre il parco Madre Teresa di Calcutta

CP -
di Angelo Nasuto Dopo la chiusura, l'interesse della prima cittadina Zaccaro. Il sindaco spiega che, fin dal suo insediamento, si è interessata delle criticità dello...
Read more

Stea (Avanti Popolari): “Rafforzare la presenza civica in Puglia”

CP -
“Se qualcuno dovesse pensare di appropriarsi dei nostri voti attraverso persone che non rappresentano Avanti Popolari, si tratterebbe di una vigliaccata politica senza precedenti...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand