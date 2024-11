Perrini (FdI): “Quale futuro per l’ospedale Moscati?”

“Sarebbe assurdo chiuderlo dopo tutti gli investimenti fatti”

“L’Ospedale Moscati è diventato in questi anni un polo oncologico d’eccellenza, infatti fa parte della Rete oncologica pugliese come hub del polo jonico-adriatico. Un risultato al quale sento di aver collaborato molto: sono stato presente e pressante così tanto sui cantieri, profondendo tutto l’impegno politico possibile, convinto come sono che il ruolo dell’opposizione può essere un ruolo propositivo, se viene svolto nell’interesse dei cittadini”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Lo scorso giugno, per esempio, ho presentato un’interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti per sollecitare l’approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della rete Bus Rapid Transit (BRT), previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Taranto, inoltre, ho sollecitato interventi urgenti sia per rendere fruibile il parcheggio, sia per installare le pensiline all’esterno della struttura per alleviare i disagi dei pazienti e alle famiglie.

Nelle scorse ore, poi, – sottolinea – ho sollecitato i tecnici e la direzione dell’Asl di Taranto per riorganizzare il parcheggio interno rendendolo ordinato e organizzato. All’esterno dell’area parcheggio, invece, sto verificando quotidianamente come stanno procedendo i lavori programmati dall’amministrazione del Comune di Statte per ripristinare la viabilità e riorganizzare l’area per renderla fruibile, considerato che all’Ospedale Moscati accedono anche pazienti che risiedono fuori Regione.

Quindi oggi è importante sapere quale il futuro immagina la Regione per il Moscati, soprattutto alla luce degli investimenti sostenuti. Una domanda che intendo porre al neo assessore alla sanità Raffaele Piemontese. Sarebbe assurdo, infatti, chiuderlo!” Conclude Perrini.