Pichetto Fratin a Taranto: “Nuova Aia necessaria, l’abbiamo voluta noi”

Il ministro dell’Ambiente annuncia: “Saremo più esigenti con la proprietà”. E rilancia sul futuro green: “Il porto ionico sarà hub strategico per l’eolico insieme ad Augusta”

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto oggi a Taranto durante una conferenza stampa presso il comitato elettorale di Luca Lazzàro, affrontando le questioni più urgenti che interessano il territorio ionico. Al centro del dibattito, il tema del rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per Acciaierie d’Italia, con l’ultimo rinvio della conferenza dei servizi dal 13 al 21 maggio, dopo un precedente posticipo dal 5 maggio.

“È nostra prerogativa avere un’Aia nuova, rispondente alle esigenze delle popolazioni locali – ha dichiarato il ministro, sottolineando l’impegno del governo su questo fronte – Siamo stati noi come governo a chiederla alla nuova proprietà, pur non essendo un passaggio obbligatorio,” ha precisato Pichetto Fratin, evidenziando la volontà dell’esecutivo di garantire standard ambientali più elevati per il territorio. Il ministro ha inoltre annunciato importanti sviluppi nel settore delle energie rinnovabili: “Taranto e Augusta sono i due porti scelti per lo sviluppo dell’eolico,” ha rivelato, delineando nuove prospettive di sviluppo sostenibile per l’area.