Il Pli Taranto elegge i nuovi vertici: due donne alla guida

Rossana Sangineto nominata segretario provinciale, Mariagrazia Ferri presidente. Il partito si rafforza in vista del congresso nazionale di luglio

Nel primo congresso provinciale, tenutosi ieri nella sede di via Siracusa 24, sono state elette ai vertici del Partito Liberale Italiano di Taranto, la dottoressa Rossana Sangineto come segretario provinciale e l’avvocato Mariagrazia Ferri come presidente. A completare la squadra dirigenziale l’ingegner Marco Bandini e la dottoressa Rosa Milazzo, rispettivamente vice segretario e vice presidente.

L’evento, che si è svolto all’indomani delle elezioni amministrative, ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e simpatizzanti. Ad aprire i lavori il segretario regionale Francesco Taurisano, che ha evidenziato l’importanza del radicamento territoriale in questa fase di trasformazione politica. Presente anche il segretario cittadino Mirko Maiorino, che ha sottolineato la necessità di un partito dinamico e propositivo.

La forte presenza femminile ai vertici rappresenta una scelta significativa, frutto del riconoscimento di un impegno concreto e qualificato. Il nuovo gruppo dirigente si concentrerà su temi cruciali come sviluppo economico, tutela ambientale, legalità e politiche giovanili, preparandosi al congresso nazionale previsto per luglio.

Il Pli di Taranto guarda al futuro con determinazione, pronto a offrire “un’alternativa politica seria, moderna e radicata nei valori” mantenendo saldi i principi liberali di merito, libertà individuale e responsabilità che da sempre caratterizzano il nostro partito.