Polizia di Stato, Maiorano (FdI) “Colleghi in divisa, esempio di coraggio e libertà”

“Per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il mio pensiero più grato va a tutti gli agenti che indossano con onore la nostra divisa, garantiscono quotidianamente la sicurezza e la legalità in ogni angolo d’Italia” lo afferma nella nota stampa il deputato di Fratelli d’Italia

“Per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il mio pensiero più grato va a tutti gli agenti che indossano con onore la nostra divisa, garantiscono quotidianamente la sicurezza e la legalità in ogni angolo d’Italia” lo afferma nella nota stampa il deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Difesa della Camera Giovanni Maiorano.

Oggi più che mai la presenza vigile e costante degli agenti rappresenta un porto sicuro per i cittadini e un freno indispensabile contro ogni deriva eversiva o criminale: “Per chi, come me, proviene dai ruoli della Polizia, – prosegue Maiorano – questa ricorrenza non è solo una cerimonia, ma il rinnovo di un giuramento di fedeltà alla Patria e alle sue istituzioni. In un momento storico complesso, il loro spirito di sacrificio e l’altruismo che dimostrano sulle strade, spesso in condizioni difficili, devono essere un faro per le giovani generazioni”.



Il deputato afferma che il Governo Meloni continua a lavorare con determinazione per assicurare a questi professionisti della sicurezza non solo il rispetto che meritano, ma anche gli strumenti e le tutele necessarie per operare con serenità: “Difendere chi ci difende è per noi una missione prioritaria” ha concluso.