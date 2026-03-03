Porto di Taranto, Maiorano (FdI): oggi interrogazione a Salvini su Terminal Container

Sarà presentata oggi in Commissione Trasporti della Camera un’interrogazione dell’Onorevole al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla gestione del Terminal Container del porto di Taranto e al rispetto degli impegni assunti dal concessionario

Sarà presentata oggi in Commissione Trasporti della Camera un’interrogazione dell’Onorevole Maiorano al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alla gestione del Terminal Container del porto di Taranto e al rispetto degli impegni assunti dal concessionario. Al centro dell’atto ispettivo: le verifiche sugli obblighi concessori, lo stato degli investimenti previsti dal piano industriale, le garanzie occupazionali e l’attuazione delle misure connesse al decreto energia.

Nel 2019 la gestione era stata affidata in concessione alla San Cataldo Container Terminal (Scct), controllata dal gruppo Yilport, con un piano industriale che prevedeva ingenti investimenti e una capacità operativa fino a oltre 2 milioni di TEU. A distanza di anni, però, si registrano ritardi e incertezze sull’attuazione del piano, mentre emergono notizie su un possibile cambio nell’assetto proprietario del gruppo di riferimento. «Il porto di Taranto è un’infrastruttura strategica nazionale e non può permettersi ulteriori ritardi o incertezze. Servono trasparenza, controlli puntuali e impegni concreti per il rilancio dello scalo ionico», dichiara Maiorano.