Possibile passaggio di consegne

Se l’onorevole Pagano si candidasse, ed entrasse nel prossimo Consiglio regionale, si schiuderebbero le porte di Montecitorio per la tarantina Francesca Viggiano. Incastri eventuali dopo lo strappo di Antò Mena Decaro
Ubaldo Pagano in Consiglio regionale, Francesca Viggiano alla Camera dei Deputati al suo posto. E’ questa la formula suggestiva che va delineandosi, qualora lo stesso onorevole Dem dovesse propendere per una sua candidatura alle consultazioni regionali di novembre prossimo. In caso di elezione infatti, il politico barese lascerebbe il proprio scranno di Montecitorio alla tarantina Francesca Viggiano: già assessore comunale con le giunte Melucci.
Incastri. Scorrimento di liste. Partite da giocare nel campo del centrosinistra: largo, larghissimo, e ricco d’insidie. Per tutti. Dopo lo strappo di Antò Mena Decaro.