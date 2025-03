Proroga appalto Multiservizi, Bitetti: “Salvaguardati 140 posti di lavoro”

Il candidato sindaco dello schieramento progressista plaude alla decisione del Commissario Prefettizio e lancia un monito alla futura amministrazione

La proroga dell’appalto Multiservizi del Comune di Taranto eviterà che 140 lavoratori restino senza stipendio nei prossimi mesi. A comunicarlo è Piero Bitetti, candidato sindaco dello schieramento progressista, che questa mattina ha incontrato una delegazione dei dipendenti interessati.

“Desidero ringraziare il Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta e gli uffici comunali per la sensibilità dimostrata”, ha dichiarato Bitetti, sottolineando come la proroga sia stata “fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali”. Il candidato sindaco ha poi rivolto un chiaro messaggio alla futura amministrazione comunale, che si insedierà tra qualche mese, affinché situazioni di questo tipo non abbiano a ripetersi. “Non si tratta di fare promesse”, ha precisato, “ma di assumere un impegno solenne alla luce di ciò che prevede la normativa di riferimento”.

Secondo Bitetti, è necessario “fare il possibile per individuare soluzioni soddisfacenti e garantire così la continuità occupazionale”. Il candidato ha concluso ribadendo che la difesa dell’occupazione rappresenta uno dei punti qualificanti del suo programma elettorale, sottolineando come “la volontà politica farà il resto, almeno per ciò che ci riguarda”.