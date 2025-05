Provincia di Taranto: tre candidati per la presidenza

Sfida a tre per la guida della Provincia di Taranto: il 22 maggio sindaci e consiglieri al voto per eleggere il nuovo presidente

Sono state presentate le candidature per la prossima tornata elettorale per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Taranto.

Tre i candidati: Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie; Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca; Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. Si voterà giovedì 22 maggio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nell’unico seggio costituito presso il Palazzo della Provincia di Taranto, Via Anfiteatro 4, nella Sala Consiliare “Paolo Tarantino” situata al primo piano.

Si tratta di elezioni di secondo grado. Sono, quindi, elettori i sindaci ed i consiglieri dei Comuni della provincia di Taranto in carica alla data delle elezioni. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia tutti i sindaci in carica dei Comuni del territorio provinciale.

L’elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base della presentazione di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Si ricorda, inoltre, che il Presidente della Provincia, che resta in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

Il Consiglio provinciale di Taranto, invece, è stato eletto lo scorso anno (rimane, pertanto, lo stesso) ed è composto da dodici consiglieri in quanto nel territorio provinciale tarantino c’è una popolazione compresa tra 300mila e 700mila abitanti.