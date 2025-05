Provincia, Palmisano candidato alla presidenza: “ripartiamo dal confronto vero con i territori”

Il sindaco di Martina Franca ufficializza la corsa alla guida della Provincia di Taranto, puntando su coesione territoriale, trasparenza e grandi sfide per il futuro

Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca, ha formalmente presentato la sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Taranto.

“La mia candidatura è il frutto di una importante sintesi fra i Sindaci dell’area ionica che si riconoscono in una coalizione progressista affini a un modo di fare politica trasparente, inclusivo e fondato sulla condivisione delle scelte. – spiega il candidato in una nota – Una scelta che nasce da un profondo senso di responsabilità verso il nostro territorio e dalla consapevolezza che, in un momento particolarmente delicato per l’ente provinciale, sia necessario garantire una guida stabile, concreta e capace di affrontare con decisione le sfide che ci attendono. È da qui che vogliamo ripartire: dal confronto vero con i territori, dagli amministratori, dalle comunità, per costruire una Provincia più vicina ai cittadini e alle amministrazioni, più autorevole e all’altezza degli obiettivi che ci attendono”.

Nei prossimi giorni presenterà a tutti gli Amministratori dei Comuni della Provincia le priorità programmatiche attraverso un confronto diretto e chiaro condividendo la nostra visione di territorio.

“Ci attendono compiti impegnativi come il completamento del PNRR e l’uso efficace delle sue risorse, la messa a terra del Just Transition Fund, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’agenda 2030, la transizione verso un nuovo modello di sviluppo industriale legato alle diverse vertenze aperte sul territorio. Senza dimenticare l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, occasione irripetibile per riqualificare il nostro territorio e rilanciare la sua immagine”.

Attenzione particolare sarà data a temi importanti come strade e viabilità, scuole ed edilizia scolastica, pianificazione territoriale, ambiente, turismo e cultura. “Perché migliorare la percorribilità del territorio, puntare a un maggior decoro degli spazi pubblici e rendere i nostri plessi scolastici più accessibili e moderni, sono alcune delle importanti sfide che ci attendono. Tutto ciò con la convinzione che Taranto e la sua Provincia meritano progettualità serie, visione e competenza”.