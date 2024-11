Pug e Comparto 32: “Opposizione abbandona l’Aula e mozione non passa”

Castronovi: “Sulle nuove costruzioni nell’area vicino a contrada Cimino Manganecchia, i consiglieri di maggioranza hanno ribadito che il Piano strategico del Commercio non prevede l’apertura di nuove strutture commerciali”

A commentare il Consiglio comunale monotematico tenutosi nella giornata di ieri sui temi del Pug e del Comparto 32, è stato Paolo Castronovi, consigliere comunale e segretario provinciale del Psi.

“Emendamenti della maggioranza, in linea con la linea difensiva adottata dall’amministrazione comunale approvati, ma nulla di fatto per la mozione con cui i consiglieri dell’opposizione chiedevano l’impegno di sindaco e Giunta ad adottare iniziative in ordine al Piano Urbanistico Generale e al Comparto 32”, dichiara Castronovi, a nome della maggioranza consiliare del Comune di Taranto.

Il documento che avrebbe dovuto portare alla convocazione di un Consiglio comunale monotematico non è stato approvato a causa dell’uscita dall’aula di alcuni firmatari durante la votazione, il che avrebbe fatto venire meno il numero legale e ha portato alla bocciatura della proposta.

Questo l’esito di una lunga giornata a Palazzo di Città, dedicata a discutere due temi cruciali per lo sviluppo urbanistico di Taranto, su cui la linea dell’Amministrazione è sempre stata chiara. “Durante il dibattito, i consiglieri di opposizione hanno sollecitato la maggioranza a esprimersi sul progetto del Comparto 32, che prevede nuove costruzioni nell’area vicino a contrada Cimino Manganecchia”, aggiunge il segretario Psi.

“I consiglieri di maggioranza hanno ribadito che il Piano strategico del Commercio non prevede l’apertura di nuove strutture commerciali nel Comparto 32. Nonostante il diverso parere dell’opposizione, la contrarietà da parte dell’Amministrazione al progetto è stata dimostrata sia dalla delibera comunale già approvata e impugnata innanzi al Tar, sia dalla costituzione nel procedimento tramite ricorso incidentale al Consiglio di Stato, che si esprimerà a riguardo”, conclude Castronovi.