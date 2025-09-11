Puglia, elezioni regionali: Delli Noci non si ricandida

“La mia decisione di ricandidarmi è stata considerata non opportuna in questo momento. Colpito nuovamente dalla cultura giustizialista”

“È stato un viaggio bellissimo ma sono costretto a scendere qui” perché “la mia candidatura è stata considerata non opportuna in questo momento”. Lo scrive sui social Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, annunciando che non sarà candidato alle prossime elezioni regionali in cui sarà rinnovato il Consiglio regionale pugliese.

Delli Noci è stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Lecce su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. “Spinto dal mio movimento e dal vostro affetto, avevo deciso di mettere nuovamente a disposizione del mio territorio la mia candidatura – spiega – la mia decisione però, condivisa ieri con il candidato presidente (del centrosinistra, ndr) Antonio Decaro, è stata considerata non opportuna in questo momento”.

Delli Noci evidenzia che “il giustizialismo, ben diverso dalla giustizia, mi ha colpito di nuovo, più forte, e lasciato senza la forza recuperata”; e ribadisce “la certezza della mia innocenza che dimostrerò nei tempi della giustizia”. (Ansa)