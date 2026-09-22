Questa è la “Destra di Governo”: Tatarella la presenta a Massafra

di Angelo Nasuto

Il volume riassume la storia di questa compagine partitica che da circa trent’anni ha cambiato il proprio destino, dall’esonero in opposizione durante la Prima Repubblica, fino a diventare la prima forza di Governo dal 2022

Una destra responsabile e strutturata al Governo. E così, col titolo “La Destra di Governo” Fabrizio Tatarella è l’autore del libro presentato ieri sera, a Massafra, nella splendida location della Terrazza Mascià. Il volume riassume la storia di questa compagine partitica che da circa trent’anni ha cambiato il proprio destino, dall’esonero in opposizione durante la Prima Repubblica, fino a diventare la prima forza di Governo dal 2022. La presentazione ha richiamato l’attenzione di tanta gente, sia curiosi sia militanti.

Del resto, il parterre di esponenti politici è stato di tutto rispetto: oltre all’autore del libro, nipote del noto Pinuccio Tatarella. Quest’ultimo è stato l’ideologo della destra italiana e pugliese, dal tramonto di Movimento Sociale fino alla nascita di Alleanza Nazionale nel 1995 e oltre. Ancora, erano presenti al tavolo gli onorevoli di Fratelli d’Italia, Dario Iaia e Giovanni Maiorano, il consigliere regionale Renato Perrini ed i consiglieri comunali di Massafra Emanuele Fisicaro e Saverio Ramunno. I lavori sono stati condotti dal militante patriota massafrese Dario Scaligina, che ha poi passato la parola a Ramunno che ha spiegato il valore sociale e culturale dell’incontro, capace di accontentare gli auspici ideologici di giornalisti legati alla destra, come Marcello Veneziani ed il compianto Francesco Grisi: “Non smettiamo mai di fare cultura, cercando sempre di aggregare e aprirci alla società – ha chiarito il consigliere comunale– perché così avremo una visione lungimirante del nostro partito”.

Dello stesso avviso è stato anche il consigliere regionale Perrini, che ha acceso i riflettori sulla passione della condivisione e del confronto, che dev’essere “costante e solido”. Tuttavia, l’argomento principale della serata è stato la storia della destra nazionale, rivendicata anche dagli onorevoli presenti: si è parlato della Svolta di Fiuggi, del 1995, ma anche di avvenimenti degli anni 70’ e 80’, quando ancora non era facile fare proselitismo politico e amministrativo: “Ed oggi addirittura – ha sancito Fabrizio Tatarella – abbiamo un partito alla guida della nostra nazione, che con la sua leader Giorgia Meloni è diventato il Governo più longevo della Storia della Repubblica. Ed è avvenuto anche a Bari, la città in cui hanno lavorato una vita intera sia mio zio sia mio padre”. La destra più estrema che con Vannacci promette mari e monti? Chiarisce e conclude Iaia: “È solo puro populismo. Siamo noi, la destra responsabile e capace. La Destra di Governo”.