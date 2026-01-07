Regione Puglia, Decaro è il nuovo presidente

Proclamato nell’aula Magna della Corte di Appello di Bari, Decaro ha salutato e abbracciato i presenti, tra cui il presidente uscente Michele Emiliano

La presidente dell’ufficio elettorale centrale della Corte di Appello di Bari, Giovanna De Scisciolo, ha proclamato Antonio Decaro presidente della Regione Puglia. La proclamazione, nell’aula magna del palagiustizia, è stata accompagnata da un applauso. Entrando nella sala, prima della cerimonia, Decaro ha salutato e abbracciato i presenti, tra cui il presidente uscente Michele Emiliano.

Avvicinandosi alle figlie e alla moglie sedute in prima fila, ha detto di aver scelto di indossare lo stesso abito che indossò per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sarò il presidente di tutti – ha detto nel breve discorso dopo la cerimonia – anche di chi non mi ha votato, ma non sarò il presidente per tutti, perché credo che questa regione meriti il coraggio di saper dire anche no. Cercherò di mettere sempre al primo posto le persone. Alcuni no saranno difficili, impopolari, ne sono consapevole, ma chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro e io non voglio rinunciare al futuro della mia terra e della mia comunità”.

Il neo presidente della Regione Puglia poi ha aggiunto: “È trascorso più di un mese da quel consenso straordinario che mi ha portato a diventare presidente di questa regione – ha detto ancora – una grande fiducia, una grande aspettativa, una grande responsabilità. Da oggi per me si riparte da zero, perché quel consenso, quella fiducia, quelle strette di mano, quegli abbracci, lo straordinario affetto che ho riscontrato in tutti i luoghi durate la campagna elettorale li dovrò riconquistare, meritarli di nuovo, giorno dopo giorno, lavorando con tutto l’impegno, la dedizione e la passione di cui sono capace” ha concluso Decaro. (fonte Ansa Puglia)

