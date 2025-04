Sanitaservice, Perrini (FdI): “Diritti negati ai lavoratori”

“Nella provincia di Taranto permangono numerose criticità, il personale del Cup oltre ad avere un contratto par-time è sottodimensionato”

“Esprimiamo profondo disappunto e preoccupazione per le problematiche emerse recentemente all’interno di Sanitaservice ASL TA. E`, infatti, inaccettabile che si continui a negare ai suoi dipendenti diritti contrattualmente previsti, esponendosi al rischio di soccombere in contenziosi legali mentre simultaneamente diversi lavoratori sono assenti a vario titolo, non viene garantito il turnover. A tutto questo è necessario fare chiarezza sulle procedure concorsuali e assunto personale poiché molti operatori che dovrebbero stare nelle automediche di fatto svolgono altre mansioni .” Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Insomma nella provincia di Taranto permangono numerose criticità, il personale del CUP oltre ad avere un contratto part time e` sottodimensionato. Il servizio di ausiliari e` insufficiente, con lavoratori stremati da carichi di lavoro insostenibili. Nonostante il grande lavoro che tutti gli operatori svolgono quotidianamente con professionalità e abnegazione forniremo delle soluzioni da poter attuare affinché vengano rispettate le norme di trasparenza, equità e legalità. – Conclude – Nonostante la carenza organica del personale 118 che è pari a 59 unità mediche e 38 autisti, soccorritori, chiederemo che vengano riconosciute le indennità di rischio a tutti gli autisti del 118.”