Sistema ferroviario, Bitetti (Con): “Necessari corposi investimenti e visione strategica”

“L’impennata dei prezzi dei biglietti è un fenomeno che rischia di mortificare il desiderio di tutti coloro che vogliono tornare a casa per vivere in famiglia e con gli amici il Natale”

“Il territorio tarantino non è ben collegato alla Puglia e al resto dell’Italia. Molti sono infatti i ritardi che scontiamo, se solo pensiamo ai collegamenti ferroviari e ad un sistema viario che non brilla certo per efficienza. Per fare dei passi in avanti in questo ambito, abbiamo bisogno di corposi investimenti e di una visione strategica di ampio respiro.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Con, Piero Bitetti.

“Anche di questo si è parlato qualche giorno fa nel corso dell’incontro tenutosi a Bari con l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento. Abbiamo fatto il punto della situazione rispetto agli impegni assunti dalla Regione e agli investimenti previsti in questo a campo, a beneficio di Taranto e della Terra Ionica. Ho colto questa importante occasione di confronto per sottoporre all’esponente della giunta regionale un altro grave problema, in qualche modo riconducibile al tema dei trasporti.

Nelle scorse settimane ho infatti ricevuto numerose sollecitazioni di nostri concittadini che studiano e lavorano al nord. – Sottolinea l’esponenti di Con – Essi lamentano, soprattutto in questo periodo, una incresciosa e insostenibile impennata del prezzo dei biglietti, sia dei treni che dei voli. Questo fenomeno, peraltro ben noto ad associazione dei consumatori e addetti ai lavori, rischia di mortificare il desiderio di tutti coloro che vogliono tornare a casa, quindi nella nostra provincia, per vivere in famiglia e con gli amici il Santo Natale. I costi proibitivi, al di là delle dinamiche di mercato e alla logica della domanda e dell’offerta, nei fatti ledono quel diritto alla mobilità che trova un solido ancoraggio nella Costituzione.

Per queste ragioni la politica deve intervenire per provare ad individuare soluzioni concrete a questo problema che interessa, è facile immaginarlo, tantissime persone. Dal canto suo l’assessore Ciliento, che ha condiviso le mie preoccupazioni, mi ha assicurato un opportuno approfondimento della questione che presenta non poche criticità. – Conclude Bitetti – II mio obiettivo, credo condiviso, è che a tutti sia garantito il diritto sacrosanto di ricongiungersi con i familiari senza dover per questo spendere cifre esorbitanti.”