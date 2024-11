Socialismo XXI: “Riscoprire la politica per il bene comune”

Salvatore Mattia: “La vera politica si costruisce attraverso il coinvolgimento e il merito, lontano da visibilità personali e interessi momentanei”

“La vera politica si costruisce per il bene comune, promuovendo il coinvolgimento a tutti i livelli attraverso progetti condivisi. Non possiamo più tollerare che alcuni rappresentanti cerchino di ottenere visibilità personale e potere, attirando chi è privo di ideali per soddisfare esigenze momentanee, anche economiche”. Così Salvatore Mattia, coordinatore socialismo XXI j dal 1892.

“La politica autentica dei Socialisti e del socialismo è ben diversa: ci ispiriamo ai nostri padri costituenti, che hanno posto le basi per una società di lungimiranza, uguaglianza e benessere per le future generazioni. Dobbiamo essere vicini alle persone in difficoltà e ai lavoratori, impegnandoci a costruire un mondo migliore che valorizzi il merito e garantisca a tutti la possibilità di sentirsi costruttori di qualcosa che li appartiene. Questo significa avere diritti e doveri senza dover chiedere favori.

È tempo di liberarci del male. Ci vuole solo coraggio e autostima. Io ci sono, come ho sempre fatto nella mia vita. Fallo anche tu”, conclude Salvatore Mattia.