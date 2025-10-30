Spara a Cannone

Si dimette da segretario organizzativo dell’Udc il già consigliere comunale di Taranto. Divergenze con la linea politica di Chiarelli

Perde pezzi l’Udc nella realtà di Taranto. Secondo indiscrezioni raccolte da CosmoPolis, il già consigliere comunale Tony Cannone avrebbe rassegnato le dimissioni da segretario organizzativo del partito. A poco meno di un mese dalle consultazioni regionali, l’onorevole Chiarelli s’indebolisce al proprio interno. Il patto federativo con gli amici-nemici della Lega non avrebbe raccolto il gradimento di molti dirigenti e attivisti della formazione politica d’ispirazione cattolica.

Monta il malcontento nella galassia degli ex democristiani. Che soffrono le posizioni, e le strategie altalenanti, dello stesso Chiarelli. Distinguo già emersi alle scorse elezioni comunali, con l’Udc che sposò il progetto Tacente rivelatosi poi perdente. Dopo Cannone, altri potrebbero decidere di fare la stessa cosa. Seguendo il medesimo esempio.