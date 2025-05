Sport accessibile a tutti: via libera dal Governo alla legge regionale

Approvati voucher fino a 400 euro per sostenere l’attività sportiva dei giovani appartenenti a famiglie con redditi medio-bassi. Di Gregorio (Pd): “Un’opportunità per ampliare la partecipazione e premiare l’impegno delle società sportive”

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo alla legge regionale pugliese che istituisce un fondo per favorire la pratica sportiva tra i minori. Il provvedimento, promosso dal consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd), presidente della II Commissione consiliare, ha ottenuto l’approvazione del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli durante l’ultima seduta del 30 aprile.

La nuova normativa prevede l’erogazione di voucher dal valore massimo di 400 euro annui per coprire i costi di iscrizione e partecipazione ad attività e campionati sportivi. Potranno beneficiarne le famiglie con Isee non superiore a 17mila euro (fino a tre figli a carico) o 28mila euro (per nuclei con quattro o più figli).

“L’obiettivo è allargare il più possibile il numero di giovani che praticano sport – ha dichiarato Di Gregorio – Oltre ai noti benefici dell’attività fisica, la legge rappresenta anche un importante sostegno alle società sportive che quotidianamente si impegnano sul territorio”.

Il consigliere regionale ha colto l’occasione per ringraziare Michelangelo Giusti, che ha recentemente concluso il suo mandato come delegato provinciale del Coni Puglia a Taranto: “Il territorio ionico perde un vero uomo di sport, che ha sempre considerato la pratica sportiva non solo come agonismo, ma come strumento di inclusione e riscatto sociale”.