Sport e Salute

di Maria D’Urso

Fabiano Marti e Fabrizio Manzulli, già amministratori nella giunta Melucci, si occuperanno della comunicazione promozionale degli eventi dei Giochi del Mediterraneo. Regista dell’operazione, il vicesindaco di Taranto: Mattia Giorno

Fabiano Marti e Fabrizio Manzulli si occuperanno della comunicazione promozionale degli eventi dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. È quanto trapelava da un post, che era stato rilanciato qualche giorno fa, sui social network dagli ex esponenti della giunta Melucci. L’incarico prevede, per ciascuno, un contratto di sette mesi e un compenso importante.



Marti e Manzulli sono stati due uomini di punta dell’ex sindaco Rinaldo Melucci e, oltre ad aver ricoperto entrambi la carica da vicesindaco, sono stati anche assessore alla Cultura e allo Sviluppo economico. Peraltro Manzulli è, attualmente, il coordinatore cittadino del partito Liberaldemocratico, formazione centrista che nell’attuale maggioranza di Piero Bitetti esprime il consigliere Antonio Quazzico. Fonti rivelerebbero che sia stato proprio il vicesindaco, Mattia Giorno (Pd), a spingere per la candidatura di entrambi, mossa che non sarebbe stata gradita dallo stesso Bitetti, dal momento che non sarebbe stato coinvolto.