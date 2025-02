SS. 100, Perrini (FdI): “Bene pedaggio autostradale ridotto per i tir”

“Necessario mettere in sicurezza la strada. È importante salvaguardare le attività commerciali e artigianali che insistono nella zona di San Basilio, perché sono molto importanti per l’economia della nostra provincia e che la strada, quindi, non va assolutamente chiusa e neanche isolata”

“L’importante è aver raggiunto il risultato, anche perché quando lo proposi per la prima volta molti trovarono la mia proposta improponibile, altri addirittura la osteggiarono. Oggi, invece, apprendo che saranno predisposte delle tariffe agevolate sulla A14 nel tratto Bari- Taranto per alleggerire il traffico sulla SS 100.”Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Chiaramente in via provvisoria nell’attesa che la Statale venga messa in sicurezza. So bene, infatti, che è importante salvaguardare le attività commerciali e artigianali che insistono nella zona di San Basilio, perché sono molto importanti per l’economia della nostra provincia e che la strada, quindi, non va assolutamente chiusa e neanche isolata. – Sottolinea – Confido nelle parole dell’assessore al Trasporti, Debora Ciliento, che lo scorso dicembre, in audizione, alla presenza dei sindaci dei comuni interessati, di Anas, Società Autostrade, del Comitato Strade Sicure, ribadì che la Regione stava mettendo in essere tutte le soluzioni possibili perché si arrivasse in tempi brevi alla messa in sicurezza di una strada tanto importante quanto trafficata e pericolosa.

È evidente nel frattempo che gli spartitraffico, i tutor per diminuire la velocità, la nuova cartellonistica e tutto quello che nell’immediato possa salvare la vita a chi percorre una strada per raggiungere un posto di lavoro, per consegnare la merce o per prestare servizi alla collettività, vada fatto. Ma anche la decisione di snellire il traffico deviandone una parte sull’Autostrada metterà davvero la statale in maggiore sicurezza. – Conclude Perrini – Dopo anni di giri a vuoto e promesse non mantenute, grazie al Governo guidato da Giorgia Meloni andiamo nella direzione da tutti auspicata.”