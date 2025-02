SS100, il Pd: “Stop agli sconti, l’A14 sia gratuita per mezzi pesanti”  

Dura critica del deputato Ubaldo Pagano sulla sicurezza della strada statale. “Dal governo solo promesse”

La SS100 resta una delle arterie stradali più pericolose d’Italia e le misure finora adottate sono insufficienti. È quanto denuncia il deputato pugliese del Pd, Ubaldo Pagano, che punta il dito contro l’immobilismo del governo a metà legislatura.

“Di parole ne abbiamo sentite fin troppe, di euro non ne abbiamo visto alcuno”, attacca il parlamentare democratico, ricordando le numerose “passerelle” di esponenti governativi che non hanno portato a risultati concreti per la messa in sicurezza dell’arteria.

Gli interventi di adeguamento della SS100, pur essendo stati inseriti dalla Regione Puglia nel piano regionale dei trasporti 2021-2030, non sono stati considerati prioritari né dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, né dall’Anas.

Pagano boccia anche l’ipotesi degli sconti per il traffico alternativo sull’A14: “La nostra proposta è rendere completamente gratuito il percorso autostradale per tutti i mezzi pesanti, in attesa della messa in sicurezza della statale. Gli sconti non servono a nulla”. Il deputato dem chiude con una stoccata alla maggioranza, invitando i parlamentari del centrodestra a “farsi sentire per riportare sui territori le risorse sottratte in questi anni, invece di finanziare opere mirabolanti e impossibili come il Ponte sullo Stretto”.