Statte 2.0 rilancia il territorio: “Il futuro passa da porto, navalmeccanica e sanità”

Confronto pubblico nella sede del movimento con sindaco, parlamentari e imprenditori. Al centro dell’incontro il Contratto Istituzionale di Sviluppo e le prospettive economiche locali

Si è tenuto sabato 12 luglio 2025 presso la sede del Movimento Statte 2.0 un importante momento di confronto pubblico dedicato al futuro economico del territorio. L’evento, dal titolo “Sviluppo economico del territorio: quale futuro?”, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, politici e del mondo imprenditoriale.

L’incontro, presentato da Anna Quercia e Anna Donato Spezzacatena, rispettivamente segretaria e vice presidente del movimento, ha offerto ai cittadini l’opportunità di dialogare direttamente con figure chiave dello scenario politico-economico locale. Tra i relatori principali hanno preso la parola Luciano De Gregorio, presidente del Movimento Statte 2.0, l’avvocato Fabio Spada, sindaco di Statte, e l’onorevole Dario Iaia, commissario unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Sono inoltre intervenuti Renato Perrini, consigliere regionale, e Massimo Zito, direttore del centro studi Confapi.

Al centro del dibattito l’accordo di programma e le strategie per il rilancio economico del territorio. Come sottolineato dal Movimento Statte 2.0, il futuro dell’area passa attraverso il potenziamento del Cis, la valorizzazione del comparto navalmeccanico, lo sviluppo portuale e il rilancio dell’arsenale militare. Non meno importante, è la necessità di un intervento straordinario nel sistema sanitario.

Un ringraziamento particolare è stato ai cosiddetti “amici instancabili del movimento”: Mimmo Galeone, Emanuela Quercia, Mino Vozza, Giacomo Cardone, Domenico Miceli, Franco Moschetti, Elsinora Vincenzo, Ferdinando Zappino. Un grazie speciale, da parte del movimento, a Ringraziamo Giuseppe Bennardi, Arianna Luccarelli e Gianluca Pellitta, “che con la loro presenza hanno testimoniato l’importanza del confronto”.