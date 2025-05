Stop del Mase al fotovoltaico nel Mar Piccolo: soddisfatto Lazzaro

Il candidato sindaco Luca Lazzaro esprime apprezzamento per lo stop al fotovoltaico nel Mar Piccolo: “Scelta che tutela l’identità e il futuro di Taranto”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dello stop definitivo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) al progetto di impianto fotovoltaico nel Mar Piccolo. Un ringraziamento sentito va all’Onorevole Dario Iaia per la sua costante attenzione e il suo impegno in difesa di questo ecosistema unico e prezioso per la nostra città.”

Così dichiara Luca Lazzàro, candidato sindaco di Taranto, commentando la decisione del MASE, giunta a seguito del parere negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR.

“Taranto ha nel Mar Piccolo un’area di eccezionale significato per l’ambiente, la cultura e l’economia locale. La fragilità del suo ecosistema richiede una tutela attenta e costante. È inaccettabile consentire progetti che ne minaccino l’esistenza in nome di un progresso che non rispetta l’identità del nostro territorio.”

Lazzàro prosegue: “Questa decisione dimostra come le preoccupazioni legittime dei cittadini e delle istituzioni locali siano state ascoltate e considerate. È fondamentale ribadire che un vero sviluppo per Taranto deve necessariamente passare attraverso il rispetto e la valorizzazione delle sue peculiarità ambientali e paesaggistiche. La tutela del Mar Piccolo non è un freno allo sviluppo, ma una condizione imprescindibile per costruire un futuro sostenibile e prospero per la nostra comunità.”

Il candidato sindaco conclude: “Mi impegno, qualora i cittadini mi accordassero la loro fiducia, a continuare a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni competenti per garantire la salvaguardia del Mar Piccolo e promuovere iniziative di sviluppo che siano realmente compatibili con la sua unicità.”