TACENTE-LAZZARO, IL CENTRODESTRA ATTRAVERSATO DA DUBBI AMLETICI

Fratelli d’Italia vorrebbe come candidato sindaco l’attuale numero uno di Confagricoltura Puglia, mentre il resto dello schieramento punterebbe su Francesco Tacente

Tacente o Lazzaro, questo è il problema per il centrodestra. Le forze del blocco conservatore sembrano essere attraversate dallo stesso dubbio amletico. Le posizioni all’interno della coalizione non sono giunte a sintesi neanche dopo l’incontro romano di ieri mattina. Fratelli d’Italia vorrebbe puntare sull’attuale numero uno di Confagricoltura Puglia per la candidatura a sindaco; il resto della coalizione, invece, spingerebbe sul nome di Francesco Tacente. A differenza del centrosinistra che ha già individuato chi sarà della partita per le amministrative della prossima primavera, il centrodestra annaspa. E’ diviso. Accumula ritardi su ritardi in una campagna elettorale che passerà alla storia come una delle più brevi mai registratasi.