Taranto, Bitetti è il candidato sindaco del centrosinistra

È giunta l’ufficialità dopo l’incontro tra i rappresentati di Con e del Pd. Riportiamo integralmente la nota

“Il Partito Democratico e il Movimento CON hanno raccolto la richiesta delle forze della coalizione del centrosinistra che chiedevano di fare una sintesi fra le candidature sul tavolo.

Mattia Giorno e Piero Bitetti si sono dunque incontrati e, sentite le segreterie cittadine provinciali e regionali del Pd e di Con, hanno condiviso che la questione prioritaria è la costruzione della coalizione più forte e rappresentativa possibile.

Mattia Giorno era stato individuato dal Partito Democratico come migliore sintesi interna e a lui va il ringraziamento per il senso di responsabilità dimostrato in questa fase delicata della campagna elettorale. Con e Pd insieme sosterranno convintamente una candidatura esperta, autorevole e espansiva come è quella di Piero Bitetti per rappresentare lo spirito di squadra e la generosità che dovrà contraddistinguere tutta la coalizione.”