Taranto Calcio, Turco (M5S): “Aprire crisi d’impresa e salvare il calcio cittadino”

“La notizia dell’uscita di Apex Capital Global LLC dalla trattativa per l’acquisizione del Taranto FC 1927 giunge senza troppa sorpresa, ma provocando egual sconforto e delusione nella tifoseria e nei cittadini, tutti. In questa assurda e prevedibile vicenda vi è stata una raccapricciante superficialità istituzionale che qualcuno un giorno dovrà spiegare alla città.” Lo afferma in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco.

“Una trattativa dai tanti punti oscuri, tra cui il versamento dall’estero di 250 mila euro, di cui è ignota la titolarità, la provenienza e l’oggetto della negoziazione sottostante. Adesso, però, non c’è altro tempo da perdere: serve garantire il futuro del club rossoblù che, almeno per ora, resta nelle mani del Presidente Giove. – Sottolinea – Rinnovo, pertanto, il mio invito politico e personale, come tifoso alla società calcistica, affinché essa favorisca l’apertura ufficiale della crisi d’impresa, depositando la documentazione in tribunale e valutando la possibilità, anche in extremis, di ammissione alla procedura di concordato in continuità, in modo da facilitare in tempi brevi il trasferimento societario.

Una possibilità già attuata da altre società calcistiche, in ultimo da Genoa e Sampdoria, che consentirebbe di trasferire il titolo sportivo, abbattere i debiti societari e ripartire con una nuova compagine societaria. – Prosegue la nota – Allo stesso tempo, si avrebbe ancora la possibilità di terminare il campionato in maniera dignitosa.

Spero, a nome dell’intera tifoseria, in un ultimo atto di responsabilità di Giove e, soprattutto, in una dimostrazione di appartenenza e orgoglio degli imprenditori locali che potrebbero essere interessati a rilanciare il calcio a Taranto. – Conclude Turco – A costoro confermo la mia piena disponibilità e il mio assoluto supporto politico e professionale”.