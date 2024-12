Taranto, Filipetti e De Santis: “Incontreremo la consigliera Boshnjaku”

“L’unico interesse condiviso rimane la città che non merita più di assistere a questo indecoroso spettacolo. Noi siamo al lavoro per costruire un progetto politico alternativo e credibile a Taranto perché vogliamo tornare presto a governare”

“Abbiamo letto la nota della consigliera Bianca Boshnjaku e ci ha favorevolmente colpiti. Possiamo dire di aver già sentito la consigliera e di aver cominciato con lei un cordiale confronto telefonico cui seguirà un incontro con una delegazione del PD Tarantino nei prossimi giorni.” Affermano un una nota il Segretario regionale Puglia Domenico De Santis e la Segretaria provinciale Taranto Anna Filippetti.

“La consigliera Boshniaku non fa mistero di aver preso decisioni opposte alle indicazioni di partito a dicembre scorso ma vogliamo provare con lei a ricostruire un dialogo per lavorare insieme all’alternativa di governo della città di Taranto e per rompere lo schema di questa amministrazione: uno schema impregnato di trasformismo dovuto ai continui cambi di casacca. L’unico interesse condiviso rimane la città che non merita più di assistere a questo indecoroso spettacolo. – Concludono – Noi siamo al lavoro per costruire un progetto politico alternativo e credibile a Taranto perché vogliamo tornare presto a governare.”