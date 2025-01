Taranto, Filippetti e Delton (Pd): “Carrieri dovrebbe occuparsi meglio delle ASI”

“La realtà è che Sindaco e Amministrazione ormai non ascoltano più nessuno su alcun tema. Lo testimoniano l’elezione di Abbate alla Presidenza del Consiglio Comunale, il pessimo sistema di raccolta differenziata, la spavalderia nella penosa vicenda Taranto Calcio e adesso l’atteggiamento di chiusura sui nidi comunali”

“Rispediamo al disattento Costanzo Carrieri le accuse di non aver fatto proposte alternative sulla concessione ai privati dei nidi comunali di Taranto. La seduta di Consiglio è registrata e ci sono gli atti, non si possono raccontare falsità.” Lo affermano in una nota Anna Filipetti e Luca Delton, Segretaria e vicesegretario provinciale del Partito Democratico.

“Carrieri dimentica volutamente che i Consiglieri Comunali hanno ricevuto i documenti in ritardo e che in Aula, appena tre giorni fa, le opposizioni hanno chiesto un rinvio della discussione sul punto, proprio per prendere un attimo di tempo, analizzare il bilancio nelle sue pieghe e proporre soluzioni alternative e condivise. – Proseguono – A questa richiesta, sostenuta anche da un pezzo importante di città, dopo una manifestazione partecipata e il sit-in delle organizzazioni sindacali, hanno risposto andando avanti a testa bassa, perché dovevano eseguire l’ordine del Sindaco in Aula.

La realtà è che Sindaco e Amministrazione ormai non ascoltano più nessuno su alcun tema. Lo testimoniano l’elezione di Abbate alla Presidenza del Consiglio Comunale, il pessimo sistema di raccolta differenziata, la spavalderia nella penosa vicenda Taranto Calcio e adesso l’atteggiamento di chiusura sui nidi comunali.

Quando si svolgono troppi ruoli, si rischia di far male in tutti. Consigliere politico di un Sindaco alla deriva, ideatore di minestroni politici e Presidente di un Ente Pubblico sono proprio troppo. – Concludono Filipetti e Delton – A Carrieri, per il 2025, suggeriamo di occuparsi di svolgere meglio il ruolo, lautamente retribuito rispetto ai poco apprezzabili risultati della sua gestione, di Presidente del Consorzio ASI di Taranto. Sarebbe la cosa più utile al territorio.”