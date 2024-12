Taranto, Liviano: “La maggioranza non riesce a  garantire il voto dei provvedimenti”

“In un momento storico in cui sono in arrivo circa due miliardi di euro, è eticamente impossibile consentire ad un’amministrazione così superficiale e sprovveduta di continuare a governare la città. Mai sono arrivate tante risorse in città e mai più arriveranno”

“La Maggioranza che sostiene il Sindaco Melucci non aveva oggi i numeri in aula per votare i provvedimenti previsti all’ordine del Giorno. Si tratta ormai di una compagine, che non solo non ha più da tempo il consenso della città, ma che non riesce neanche a garantire il voto dei provvedimenti che essa stessa propone.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale Gianni Liviano a seguito del consiglio dell’assise cittadina che si è svolto nel pomeriggio del 18 dicembre.

“In un momento storico in cui sono in arrivo a Taranto circa due miliardi di euro, è eticamente impossibile consentire ad un’amministrazione così superficiale e sprovveduta di continuare a governare la città. Mai sono arrivate tante risorse in città e mai più arriveranno. Lasciarle in mano ad esperti di selfie e di poco altro non è utile alla nostra comunità. – Sottolinea – Andare oltre l’amministrazione Melucci è però passaggio necessario ma non è’ sufficiente.

Occorre ora ricostruire una comunità frammentata, ripartire dalle competenze migliori, riprendere ad ascoltare le associazioni, gli ordini professionali, i sindacati e tutti i portatori di interessi collettivi. Bisogna traguardare il futuro recuperando la serietà e il buon senso che in questa fase sono state totalmente smarrite.” Conclude Liviano.