Taranto, Melucci: “Lavoriamo per mantenere pubblica la gestione degli asili nido”

Ennesima riunione tecnica quest’oggi presso Palazzo di Città sul tema degli asili nido comunali, alla presenza tra gli altri del Sindaco Rinaldo Melucci, del Dirigente alla programmazione economico-finanziaria, Simone Simeone, e della Presidente della Commissione consiliare interessata, Patrizia Mignolo, in preparazione della prossima convocazione delle parti sociali.

“Stiamo facendo grandi sacrifici per raccogliere l’invito degli stakeholder a preservare il patrimonio degli asili gestiti dal pubblico e la relativa dotazione organica”. – Ha dichiarato a margine dell’incontro il primo cittadino ionico – Stiamo lavorando ad una variazione di bilancio di una certa rilevanza e ad un emendamento degli indirizzi programmatici, pensiamo perciò di poter confermare che per l’esercizio in corso l’Amministrazione comunale non procederà con la devoluzione ai privati delle nove strutture esistenti, ma con la sperimentazione riferibile alle sole due nuove strutture previste in consegna nei prossimi mesi.

Resta il rammarico per il clima di facili strumentalizzazioni politiche e le invettive delle ultime settimane, che non tengono in alcun conto le difficoltà oggettive della spesa dell’Ente e gli equilibri raggiunti a favore della comunità in tanti settori critici. – Si legge nella nota – Certamente, questi sforzi odierni potrebbero trovare un contraltare in altre scelte impegnative nel corso dell’anno, le forze politiche saranno chiamate ad essere inevitabilmente più consapevoli e responsabili sulla materia del bilancio. Non sempre tutto è possibile, non sempre tutto è utile, se non lo si guarda solo sotto la lente ideologica.

Ad ogni modo, attraverso ulteriori misure di ricognizione e rafforzamento delle entrate, ovvero attraverso le opportunità offerte dalla progettazione europea, confidiamo di entrare in una stagione più favorevole. – Conclude – Sento di ringraziare gli Uffici per quello che stanno facendo al servizio della collettività.”