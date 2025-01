Ministro Santanché: “Le imprese, motore dell’industria turistica”

Focus sulle Dmo in Puglia: il punto con Giampiero Laterza e Francesca Intermite di Confesercenti Taranto

Nei giorni scorsi, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni di categoria per illustrare le novità del 2024. Al centro dell’incontro i contratti di sviluppo, per la prima volta in capo al Ministero del Turismo, e il rifinanziamento della detassazione delle mance.

I numeri confermano il trend positivo: secondo il Centro studi turistici di Firenze, nel 2024 il settore ha registrato oltre 458,5 milioni di presenze, con un incremento del 2,5% rispetto al 2023. ” Una leva importante che darà un significativo contributo, se la sapremo sfruttare bene insieme – ha dichiarato il ministro – Gli operatori sono protagonisti attivi della nostra visione strategica”.

Intanto in Puglia si lavora all’implementazione delle Dmo (Destination Management Organization). A dicembre, Confesercenti Assoturismo ha presentato alla Regione e agli amministratori locali un documento con proposte concrete per lo sviluppo turistico del territorio. “La provincia di Taranto presenta margini di crescita particolarmente ampi rispetto alle altre province pugliesi”, sottolineano Giampiero Laterza, coordinatore provinciale di Assoturismo, e Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Taranto Casaimpresa.

Occorre ricordare come la Confesercenti, a conclusione del tour “Puglia Destination Go” abbia inviato all’assessorato regionale, ai sindaci e agli assessori della provincia un articolato documento formulato sulla base di valutazioni e concrete proposte della categoria del turismo rappresentate: alberghi, ospitalità extra-alberghiera, imprese balneari, pubblici esercizi, guide turistiche.